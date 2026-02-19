Проблемы со здоровьем, скандалы и концерты в Китае: где сейчас Витас

Витас стал феноменом на заре 00-х, покорив людей необычным образом и исполнением. Однако если в России его популярность пошла на спад, то в Китае певец смог обрести еще большую известность. Starhit вспомнил историю артиста в день его 47-летия.

Концерты в Китае

Виталий Грачев родился 19 февраля 1979 года. Юноша нашел свою главную фишку, а именно умение петь фальцетом, во время занятий в театре пластики и голосовой пародии. Раскрыть талант помог продюсер Сергей Пудовкин, который придумал артисту образ и притягательную для публики легенду.

После яркого клипа «Опера №2», где Витас предстал в образе «человека-амфибии» с жабрами, артист стал выходить в свет в костюмах, закрывающих шею. Это давало повод для сплетен об особом строении горла. Однако миф опровергали эксперты, заметившие, что Грачев владеет верхним регистром, однако не средними или низкими нотами — это характерно для непрофессиональных певцов.

Витас быстро набирал известность в России, однако к 2004 году первая волна популярности на Родине пошла на спад. Тогда Пудовкин получил письмо из Тайваня — там захотели издать альбом Виталия. Оказалось, что вложиться в диск собрался 25-летний бизнесмен.

«В течение полугода он станет миллионером. Более 10 млн продаж за три месяца. Он, считай, дома напечатал эти пластинки, выпустил их на рынок, и случился бум», — рассказывал продюсер.

В раскрутку предприниматель не вкладывался, ведь образ Грачева оказался притягательным для молодых китаянок. После этого продюсер и его подопечный бросились штурмовать телевидение и за год смогли добиться лицензии на публичное выступление.

«Витас открывал в Пекине Олимпийские игры, ему ставят памятники в стране с самой большой экономикой. Одних восковых фигур у него в Китае более двухстот — в каждом музее, в каждой провинции. А музеи восковых фигур — и это важно отметить — там пользуются колоссальным успехом. И это подчеркивает: признание Витаса в Китае носит массовый, национальный характер», — пояснял продюсер.

Работа Витаса в Китае продолжилась с перерывом на пандемию коронавируса. По слухам, за новогодние выступления певца в Китае готовы заплатить гонорар в 8 млн рублей, в то время как в РФ предлагают лишь 3,5 млн рублей. Несмотря на то, что последняя новинка от певца вышла в 2019 году, Грачев не перестает радовать российских слушателей выступлениями.

Скандалы

Образ артиста построен на скандалах. Например, еще на заре карьеры певца лишали прав за нетрезвое вождение. В 2013 году он наехал на велосипедистку, а в 2018 году устроил стрельбу во дворе дома на Рублевке — за это он получил семь суток ареста и штраф.

Семья для Витаса также была связана со скандалом: певец буквально сбежал с юной возлюбленной в другой город, хоть родители невесты и одобрили брак. Молодые люди поженились, в 2008 году у них появилась дочь Алла, позднее — сын Максим и дочь Алиса. Старшая наследница супругов тоже покоряет Китай, где поет и участвует в шоу талантов.

В 2022 году Витас поругался в караоке с чиновником и применил для самообороны перцовый баллончик. На этом сенсации не закончились — в 2023 году певица Анна Седокова заявила, что в 00-е годы видела на гастролях голых Виталия и Татьяну Найник.

Здоровье

В октябре 2024 года распространились слухи о тяжелом заболевании Грачева. Утверждалось, что он едва не ослеп из-за отслоения сетчатки.

«Кто это вам сказал? Чушь. <…> Было рассечение брови на спаррингах по муай-тай. Также задели глаз, и была проведена операция. Вот как по-настоящему было», — пояснял певец.

При этом уже в феврале 2026 года Пудовкин заявил, что проблемы со зрением у артиста все же были, однако теперь он полностью здоров. По словам продюсера, влияние оказала светотехника, используемая на мероприятиях в Китае.

Отметим, что в 2024 году с Витасом был связан другой инфоповод: поведение артиста насторожило поклонников. В соцсетях распространилось видео, где певец дергается и прерывает пение. Некоторые решили, что произошедшее связано с наркотиками.

«Если вы или мои слушатели глубже проанализируете всю мою карьеру, начиная с 2000 года, вы поймете, что это так называемое "странное поведение" — часть моего фирменного стиля, моего творческого почерка. Это не случайность или момент, а неизменная грань моей артистической души», — объяснил Витас.

В последнее время поклонники замечают, что артиста стало «меньше» в медийной сфере, однако дискуссия просто повернула в другую сторону. В январе все восхитились видом кумира: пользователи отметили, что Грачев стал моложе выглядеть и явно занялся спортом.