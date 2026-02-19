«Мне дарили бриллианты и коня». Как певица Наталия Гулькина отметит день рождения

20 февраля российская эстрадная певица, телеведущая, автор песен, экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталия Гулькина отметит свое 62-летие. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

С размахом праздновать свой день рождения артистка не планирует. Вместо этого она собирается уехать на несколько дней в дом отдыха в Подмосковье.

— И за дорогими подарками не гонюсь, ничего ни от кого не жду. Потому что понимаю, что не в подарках дело. Главный подарок для меня, чтобы мама пожила подольше и у детей было все хорошо! — поделилась певица с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Но по секрету исполнительница рассказала, какие запоминающиеся презенты на день рождения ей дарили.

— Однажды получила колечко с бриллиантом от поклонника на 45 лет, прямо на концерте (до этого не дарили бриллианты). А на 55 лет в Уссурийске мне подарили... коня! Я дала ему имя Руслан. Но не увезла с собой. Он так и живет в Уссурийске.

Наталия Гулькина рассказала, о чем жалеет в этой жизни:

— Что я не умею говорить «нет», что я слишком сердобольная, всех жалею и чужие проблемы принимаю близко к сердцу. И что из-за своей доброты пригрела на груди змею, которая до сих пор кусается (это про бывшую напарницу), — отмечает певица. — А горжусь я тем, что выдержала очень много трудностей и проблем, достойно их преодолеваю и иду дальше, несмотря ни на что! Причем без всяких покровителей, спонсоров и сильных мира сего. Не сдаю позиции, по-прежнему гастролирую и горжусь роскошным концертом в Кремле!

В планах у Наталии выпускать песни, а еще у нее на весь год расписаны сольные концерты по всей России.

— К коллаборациям отнесусь с радостью, если поступит предложение от молодых и талантливых артистов. Кстати, молодым советую верить в себя, не сдаваться, но оставаться человеком при любом раскладе. Не надо думать, что слава пришла к вам на всю жизнь, это совсем не так! Чтобы быть на плаву, надо быть готовыми пахать всю жизнь и рассчитывать только на свои силы! А еще помнить о миссии — нести свет и дарить праздник людям. Любите свою профессию и отдавайтесь ей на тысячи процентов, — заключила артистка.

