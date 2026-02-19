Певица Вика Цыганова удивлена, что на многих музыкальных платформах, которые являются российскими приложениями, фактически нарушается закон РФ. Она поделилась, что давно увлекается гимнами разных стран.

© Вечерняя Москва

В очередной раз исполнительница захотела прослушать марш, который был популярен в Германии в период правления Адольфа Гитлера, но столкнулась с откровенной русофобией на отечественной площадке, сообщает Общественная Служба Новостей.

— Я вбила свой запрос, и вы не поверите, что мне выдало приложение <...> — на запрос «фашистский марш» выдает нашу песню «Священная война», они даже это исказили, — возмутилась Цыганова.

Певица Вика Цыганова назвала свою коллегу Ларису Долину посмешищем из-за реакции публики на ее выступление.

Цыганова заявила, что Долина подверглась публичному осуждению на главном новогоднем мероприятии страны — по словам певицы, ее коллегу освистали, а зрители выражали явное недовольство ее присутствием на сцене.

Кроме того, певица в личном блоге жестко прошлась по своему коллеге Филиппу Киркорову. Ранее исполнитель резко высказался в адрес Цыгановой из-за ее комментариев о Долиной.