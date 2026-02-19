Певица Лариса Долина, оказавшаяся ранее в центре скандала из-за продажи квартиры, получает угрозы от неизвестных людей и боится за свою жизнь и здоровье. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал 112.

По данным источника, народной артистке стали поступать угрозы, поэтому представители Долиной попросить закрыть судебные заседания по громкому уголовному делу мошенников, обманувших певицу.

Напомним, что Долина попала в крупный скандал после продажи своей квартиры в Москве. После подписания сделки певица обратилась в суд — она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать.

Изначально суды встали на ее сторону, не обязав артистку вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье, а на рынке недвижимости появился термин «эффект Долиной». В итоге дело дошло до Верховного суда. Рассмотрев его 16 декабря 2025 года, суд вынес решение в пользу покупательницы жилья Полины Лурье. Мосгорсуд 25 декабря принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее доходы.