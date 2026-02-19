Звезда реалити-шоу рассказала о лечении от рака и назвала себя счастливой

Звезда австралийского реалити-шоу WAG Nation о жизни жен профессиональных спортсменов Линетт Болтон рассказала о лечении от рака груди назвала себя счастливой. Об этом пишет издание 7News.

Болтон отметила, что прошла половину из назначенного ей на первом этапе лечения. Она добавила, что ожидает результатов генетического тестирования, необходимых для дальнейших процедур.

При этом бывшая участница реалити шоу назвала себя «счастливой и здоровой настолько, насколько это возможно».

«Я просто стараюсь сохранить оптимизм», — пояснила Болтон.

Она добавила, что, после того как объявила о диагнозе, многие другие люди, болеющие раком, связались с ней и поддержали ее.

Уточняется, что Болтон узнала о раке груди после того, как в душе заметила на своем теле странный комок. Она призвала окружающих внимательно относиться к здоровью и осматривать свое тело.

Ранее известная канадская юмористка Джессика Саломон сообщила, что у нее нашли рак легких. Она заявила, что планирует сконцентрироваться на лечении и надеется выйти в ремиссию.