Раскрыт гонорар Глюкозы за концерт в День защитника Отечества

Lenta.ru

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, готова выступить в День защитника Отечества за 3,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Абзац».

© РИА Новости

Отмечается, что так артистка оценила стоимость концерта на столичной площадке. Как сообщает издание, отдельно организаторам нужно будет оплатить бытовой райдер Глюкозы, в который входят легкие закуски и дорогой французский коньяк.

Ранее исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов поддержал идею бесплатных выступлений на мероприятиях в честь Дня защитника Отечества. По его словам, 23 февраля безвозмездные концерты могли бы давать народные и заслуженные артисты. Муромов подчеркнул, что сам готов спеть «просто так» и не видит в этом сложностей.