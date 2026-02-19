Облизывающий лед SHAMAN привлек внимание специалистов: вот их диагноз

Российский певец SHAMAN в четверг опубликовал необычное видео с ледяной глади Байкала. Исполнитель не просто приехал на озеро, а решил полизать лед на камеру. Ролик он сопроводил маркировкой 18+, как бы на что-то намекая.

Подписчики посыл Ярослава Дронова считали верно и схватились за голову. Многие восприняли действия исполнителя слишком вызывающими и сексуальными.

С такой оценкой не согласен шаман Шонгома (Владимир Орлов). По его словам, то, что сделал певец — это сексуальная энергия и она только усиливает энергетику Байкала.

А вот сексолог Наталья Тумасова увидела в поступке Ярослава Дронова признаки нарциссизма.