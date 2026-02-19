Предложение от Чарли Чаплина и дочь не от мужа: как жила и ушла Алла Ларионова

Сегодня исполнилось бы 95 лет народной артистке РСФСР Алле Ларионовой, полюбившейся зрителям по ролям в фильмах «Садко», «Анна на шее» и «Двенадцатая ночь». Как актрису звал сниматься Чарли Чаплин, и почему она потеряла былую славу, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Алла Ларионова родилась 19 февраля 1931 года в Москве. Ее отец был директором Бауманского пищеторга, мать заведовала складом в детском саду. При этом Ларионова всегда знала, что должна стать актрисой. Однажды на улице к ее матери подошла ассистент режиссера, которая искала детей для съемок в массовке, но та отказала. Однако в восьмом классе Алла Ларионова все же попала на съемочную площадку после того как ее увидела ассистент кинорежиссера Александра Довженко Надежда Кушнеренко.

«Меня на «Мосфильме» поставили на учет в актерский отдел и стали приглашать в массовку. Учебу я забросила и школу закончила еле-еле на тройки. Сниматься приходилось почему-то всегда ночами», — рассказывала Ларионова.

После съемок в «Мичурине» Ларионова начала готовиться к поступлению во ВГИК, на курс режиссера Сергея Герасимова. При этом сам режиссер не хотел ее брать, но его жена, актриса Тамара Макарова, убедила мужа, что эта девочка «всем еще покажет».

Еще во время учебы Алла Ларионова получила роль в фильме «Садко» и покорила зрителей не только в СССР, но и за рубежом. Фильм получил «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.

Предложение от Чарли Чаплина и скандал

Актриса была включена в делегацию, представлявшую картину на Венецианском кинофестивале. Там, по ее словам, ей предложил сниматься Чарли Чаплин, но сопровождавшие советскую делегацию представители КГБ СССР заявили, что она очень востребована на родине.

Главная роль в фильме «Анна на шее», где Ларионова сыграла перевоплощение «бедняжки» в светскую красавицу, вновь принесла ей всесоюзный успех, и участие в зарубежных фестивалях.

В 1955 году она закончила сниматься в картине «Двенадцатая ночь», где исполнила роль Оливии. А в ЦК КПСС пришло анонимное письмо «от матери совращенной 18-летней дочери», которую якобы водили в «притон, где находились высокопоставленные чины со своими любовницами, в частности, министр культуры СССР Георгий Александров с Ларионовой».

24-летняя артистка пыталась объяснять, что ее оклеветали, но коллеги устроили ей бойкот и режиссеры перестали приглашать даже на пробы. Ларионова написала письмо новому министру культуры. К этому моменту на экраны вышла «Двенадцатая ночь» и актриса снова обрела народную любовь.

Личная жизнь

Алла Ларионова вспоминала, что во время учебы во ВГИК была влюблена в Николая Рыбникова. Однако он «воспылал к ней чувствами» только на последнем курсе, когда она уже «остыла».

«Где бы я ни была — в деревне, за границей, — где бы ни снималась, обязательно от него получала телеграммы: «Целую. Люблю. Пью твое здоровье. Твой Коля»», — вспоминала актриса.

Но сама она к тому моменту решила связать жизнь с актером Иваном Переверзевым, который как оказалось, помимо Ларионовой, встречался с актрисой Кирой Канаевой.

«Ларионова снималась вместе с Переверзевым в фильме «Полесская легенда», была уже беременна от него. В тот же период ждала от него ребенка и Канаева. Съемки фильма проходили в Минске, откуда в какой-то момент Переверзев сбежал, якобы по делам в Москву. Позже Ларионова нашла его паспорт, где стоял штамп о браке. Она разорвала с ним отношения. Рассказала о случившемся подруге, та позвонила Рыбникову и объяснила ситуацию», — отметил киновед, специалист по актерам советского кино Алексей Тремасов.

В итоге Рыбников бросил все, приехал к Ларионовой и предложил выйти за него замуж. Она согласилась. К старшей дочери Алене актер всегда относился как к родной. Также в этом браке родилась еще одна дочь - Арина.

Провал в прокате

По мнению кинокритика и историка кино Александра Шпагина, Ларионова особенно ярко проявила себя в картине «Дикий мед», играя фронтового корреспондента, однако фильм провалился в прокате. Также провалом закончились съемки в «Седьмом небе».

«Зрители хотели видеть Ларионову молодой в роли светских красавиц. Режиссеры, поняв, что проекты с постаревшей актрисой проваливаются в прокате, просто не звали ее больше сниматься», — отметил в свою очередь специалист по актерам советского кино Алексей Тремасов.

Первым ушел из жизни Николай Рыбников. Ларионова пережила его на 10 лет и умерла в 2000-м от обширного инфаркта.

Напомним, что после смерти мужа Ларионова признавалась, что ей пришлось тяжело. Выступала она мало, сниматься не звали. Проблем доставляла и младшая дочь Арина, которая привела в дом парня и часто выпивала. В результате актриса разменяла жилье и съехала в отдельную квартиру. Супруги похоронены рядом на Троекуровском кладбище. Несмотря на всю противоречивость, их пара считается одной из самых красивых в истории советского кино.