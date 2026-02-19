Shaman выложил провокационный ролик с Байкала

Певец Shaman (Ярослав Дронов) облизал Байкал. Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео, которое артист подписал «18+», Дронов стоит на коленях на льду Байкала.

«Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире, — Байкал — на вкус», — сказал Shaman, после чего несколько секунд лизал лед.

По словам Дронова, лед «вкусный».

Ранее Shaman показал, как проводит время после выступлений. В своих соцсетях он опубликовал видео после концерта в Кемерово — на нем артист играет в футбольный симулятор.