Комик Маласаев публично обратился к онкобольной жене

Комик Константин Маласаев опубликовал свежие фото своей онкобольной супруги. Юлия борется с раком молочной железы и пока не победила недуг. Муж старается поддерживать любимую, не давая ей впадать в отчаяние и депрессию.

На странице в соцсети он оставил нежные пожелания для жены, заявив, что в этот новый год своей жизни она входит обновленным человеком. Артист отметил, что Юлия умудряется не только стойко держаться, веря в свое излечение, но и придает уверенности другим женщинам со схожим диагнозом, вселяя в них оптимизм.

«Девочка моя, у тебя сегодня день рождения! Сейчас у тебя новые смыслы, новые мечты и новая жизнь! Оставь прошлый год позади... И с улыбкой войди в свои очередные 18. Ты и так улыбаешься. Весь этот год... Я листаю фотографии и вижу, как твоя улыбка не покидала тебя: сквозь боль, сквозь страх, сквозь тьму... Она не дала погаснуть ни тебе, ни близким. Знаю, что временами было очень сложно, знаю, как ты устала и как ты держишься... Не всегда показываешь это, но и не боишься быть слабой...», — написал Константин.

У 44-летнего Маласаева и его супруги подрастает сын Арсений. В наступившем году он отметит свой первый серьезный юбилей, 10 лет. А в 2025 Константин и Юлия праздновали хрустальную свадьбу. Супруги в браке уже 15 лет, и серьезное заболевание жены не заставило Константина отказаться от торжества по столь важному поводу. Он верит, что избранница справится с испытаниями, войдя в стойкую ремиссию.