«Выглядит неадекватно»: как уехавшие звезды продолжают получать деньги от РФ

Покинувшие Россию звезды продолжают получать пенсию несмотря на публичную критику страны. Об этом сообщает «Царьград».

Например, певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) ежемесячно получает пенсию в размере 90 тысяч рублей. В эту сумму входят и надбавки за звание народного артиста и орден «За заслуги перед Отечеством».

Не отстает от него и певица Алла Пугачева. Ее пенсия «со всеми регалиями» превышает 50 тысяч рублей, однако основной доход приносят авторские отчисления. Песни артистки все еще звучат на радио и в телеэфирах, а российское авторское обществе регулярно переводит ей гонорары.

«Одни считают, что пенсии законно заработаны. Другие уверены, что звания и надбавки — это прежде всего знак государственного доверия. Если артист отвернулся от своей родины, то и содержание его за счет бюджета выглядит неадекватно. Все чаще звучат призывы пересмотреть систему выплат для тех, кто сменил сторону. Ведь странно кормить того, кто тебя оскорбляет», — подчеркивает телеканал.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал запретить Пугачевой зарабатывать на музыке в России. По его мнению, в стране необходимо законодательные меры для ограничения такого вида заработка для уехавших знаменитостей.

