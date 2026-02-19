Лепс лишился миллионов рублей из-за сексистских высказываний

Певец Григорий Лепс столкнулся с падением спроса на свои выступления в ходе тура по югу России. Как сообщает Shot, за три концерта в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках артист недополучил около 13 миллионов рублей из возможных 70 миллионов.

В Краснодаре свободными остались примерно 800 мест, что обернулось потерей в 5,5 миллиона рублей. В двух других городах продажи оказались еще хуже — реализовали лишь половину зала. Билеты стоили от 4 тысяч рублей на галерке до 30 тысяч в первых рядах.

Падение интереса связывают с волной критики со стороны женской аудитории после недавнего разрыва Лепса с 20-летней невестой Авророй Кибой. В соцсетях ему припомнили высказывание трехлетней давности о том, что современных девушек с 8 Марта поздравлять не за что.

Ранее стало известно, что продюсерский центр Григория Лепса показал прирост выручки на 21 млн рублей: до 185 млн рублей в 2025 году. Прибыль упала — с 7,4 млн рублей в 2024 году до 4,4 млн рублей в 2025 году.