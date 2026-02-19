Мать Тимати объяснила, почему не показывает младшую дочь рэпера

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова объяснила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), почему почти не показывает младшую дочь рэпера Эмму.

© Газета.Ru

Симона Юнусова предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Один из фанатов спросил, почему она чаще всего показывает только жизнь старшей дочери Тимати Алисы, но почти не выкладывает внучку Эмму.

«Потому, что я занята Алисой с рождения и изначально это был аккаунт о ней», — ответила Юнусова.

С 2022 года Тимати состоит в отношениях с моделью Валентиной Ивановой. 2 августа 2025 года у них появилась Эмма. Мать артиста осудили за то, что она перерезала пуповину. По мнению пользователей соцсети, само присутствие Юнусовой на родах возлюбленной сына было «перебором». Многие считают, что женщина влезает в очередные отношения Тимати, и это приведет к расставанию пары.

Старшая дочь исполнителя родилась в его отношениях с Аленой Шишковой. Модель публично говорила, что рэпер изменял ей, когда она была беременна. По словам знаменитости, с ним встречалась Анастасия Решетова.