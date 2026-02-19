Ляйсан Утяшеву высмеяли за шпагат в меховой шубе

Телеведущая вновь напомнила публике о своем спортивном прошлом. Накануне в личном блоге Ляйсан появилось фото ее шпагата.

Ляйсан Утяшева считается одной из самых успешных и востребованных телеведущих страны. Однако преданные поклонники помнят, что ее путь к славе начался с больших побед на ковре. За плечами звезды — блестящее спортивное прошлое и годы тренировок под руководством легендарной Ирины Винер. Время от времени Ляйсан с удовольствием напоминает аудитории о своей гибкости.

Накануне в личном блоге 40-летней спортсменки появилась серия новых кадров. Утяшева предстала перед публикой в стильном и дерзком образе. На ней красовалась лаконичная черная водолазка, широкие брюки и роскошная шубка. Особое внимание привлек снимок, сделанный на мотоцикле. Прямо на байке звезда продемонстрировала шпагат. Фото получилось слегка смазанным, но динамичным.

Реакция фолловеров не заставила себя ждать. Фанаты осыпали Ляйсан комплиментами, восхищаясь ее формой и креативностью. Впрочем, не обошлось и без порции иронии. Из-за акцента на растяжке в комментариях принялись шутить.