Мать Тимати прокомментировала новость о помолвке Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на новость о помолвке экс-возлюбленной сына, модели Анастасии Решетовой.

Симона Юнусова предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. Один из поклонников спросил, рада ли мать Тимати, что его бывшая девушка выходит замуж.

«Конечно. Замужество — мечта любой девушки», — ответила Юнусова.

22 января Анастасия Решетова показала в Instagram помолвочное кольцо с бриллиантом. За руку ее держал возлюбленный. Предложение модели сделали во время отдыха на Мальдивах. Личность жениха Решетова скрыла. Модель позировала в белом платье на песке у океана.

В 2014 году Решетова стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России», и в том же году она познакомилась с Тимати. 16 октября 2019 года у них родился сын Ратмир, а через год пара объявила о расставании. Блогер рассказывала в фильме-интервью «Мой монолог», что планировала всю жизнь быть вместе с отцом своего ребенка и не ожидала такого развития событий. По словам звезды, она тяжело это переживала и ее спасала забота о первенце.