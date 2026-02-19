Глюкоза объяснила, почему мужа не печалит ее новый образ

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) рассказала в шоу Ксении Собчак на платформе VK Видео, что ее мужу Александру Чистякову нравится ее новый образ.

«Это так круто — взять и сделать что-то по-другому, потому что все можно смыть за три секунды. Ему нравится, вообще мужчинам нравится, когда женщина меняется. Потому что так у него сразу много женщин, и все они в одной», — сказала Глюкоза.

Певица отметила, что ее предыдущий образ был не интересен общественности. По ее словам, после беременности у нее был «более попсовый период», который откликался ей меньше того, что она выпускает сейчас.

Знаменитость призналась, что новый стиль ей помог найти продюсер Slava Marlow, с которым они в 2023 году выпустили совместный трек.

«Slava Marlow имеет причастность к этим изменениям. Они начались с него. Я ему очень благодарна. С одной стороны, он увидел во мне что-то новое, с другой, притянул старое. Мне говорят: «Вот, именно так должна выглядеть Глюкоза!» Мне очень нравится, что люди провели параллель от начала до сегодняшнего дня. Это перевоплощение и смена образа все равно несет какой-то код проекта», — поделилась исполнительница.

В начале февраля Глюкоза вышла на публику в черном полупрозрачном топе, который дополнила кожаной курткой, короткими шортами и колготками. Певица завершила образ белыми ботфортами. Исполнительница была запечатлена с уложенными волосами и макияжем.

До этого Глюкоза снялась в черном латексном бюстгальтере, поясе для чулок и ботфортах на каблуках. Певица добавила к образу длинные перчатки и головной убор с ушами. Исполнительница была запечатлена, повернувшись боком к фотографу.