Юлию Барановскую захейтили подписчики из-за опубликованного видео

Телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина, опубликовала в своём блоге кадры без макияжа — это спровоцировало бурное обсуждение и критику в Сети.

© Super.ru

Юлия поделилась кадрами из путешествия по Антарктике. На одном из роликов Барановская позировала на палубе судна. На ней была сияющая водолазка и полупрозрачная чёрная юбка. Волосы знаменитость собрала в гладкий хвост, а от макияжа решила полностью отказаться.

Реакция подписчиков на естественную внешность телеведущей оказалась неоднозначной. В комментариях разгорелась дискуссия — мнения разделились.

«Ну красотка — это, конечно, громко сказано», «Не узнала её», «Обожаю людей, которые могут показать себя без фотошопа и макияжа», «Женщины должны быть естественными», «Юля, вы прекрасны», «Что с её лицом?», «Ужасное видео», — написали пользователи Сети под видео.

Барановская оставила критику без внимания.

Ранее Юлия Барановская заявила, что её бывший муж Андрей Аршавин обязан ей своим успехом, ведь именно после встречи с Юлией он якобы стал популярнее и богаче.