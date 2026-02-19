Полина Диброва объяснила свой уход от знаменитого мужа

Брак Дмитрия и Полины Дибровых был расторгнут в сентябре 2025 года. Модель ушла от известного шоумена к другу семьи — бизнесмену Роману Товстику.

Громкий развод Дмитрия Диброва и его супруги Полины до сих пор активно обсуждается. Пара официально разорвала свои отношения еще в августе прошлого года. Несмотря на это обстоятельство, они сохранили контакт ради воспитания троих сыновей: Александра, Федора и Ильи. Бывшие продолжают общаться и совместно заниматься детьми. Дмитрий пока одинок, а вот Полина строит новые отношения с бизнесменом Романом Товстиком.

На днях многодетная мама дала откровенное интервью изданию «Антенна-Телесемь». В нем она приоткрыла завесу тайны их расставания. Полина призналась, что семейная жизнь с телеведущим не была несчастной. Однако со временем отношения стали слишком предсказуемыми и ровными. По словам модели, такая стабильность лишила их союз прежних эмоций и чувств.