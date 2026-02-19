Карьера, пост об СВО и отсутствие детей: как живет Анна Невская

Актриса Анна Невская продолжает сниматься в кино и играть в театре. О жизни артистки рассказало издание News.ru.

Она родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде. Сначала училась на факультете иностранных языков, но спустя два года поступила в РАТИ (ГИТИС), решив стать актрисой.

Широкую известность Невской принесла роль Дарьи Пироговой в сериале «Кто в доме хозяин?». На сегодняшний день в ее фильмографии насчитывается более 60 работ, среди которых проекты «Джокер», «Восьмидесятые», «Склифосовский», «Майор Гром. Чумной Доктор», «Постучись в мою дверь в Москве» и другие.

С 2013 года актриса замужем за актером и бизнесменом Дмитрием Клепацким, с которым познакомилась на съемках фильма «Джокер». У пары нет детей.

В марте 2022 года Невская опубликовала пост в соцсетях, в котором призвала к доброте, заботе о близких и сохранению душевного равновесия, не высказывая конкретной позиции по политическим событиям.

Актриса продолжает активно работать. Она занята в спектаклях «Мужчина с доставкой на дом» и «Пленные духи». В 2025 году с ее участием вышли картины «Рейс 314», «Беги», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Остаться друзьями» и «Универ. Молодые».