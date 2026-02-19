Лолита рассказала, как вредная привычка испортила ее отпуск

Отпуск Лолиты Милявской едва не закончился вызовом реанимации: у артистки случился жуткий приступ панической атаки. Причиной стали не стресс или переутомление, а модные электронные сигареты.

Певица много лет пытается расстаться с никотиновой зависимостью. Решив перейти с обычных сигарет на «безобидный» пар, она даже не подозревала, какой опасности себя подвергает. Вместо улучшения здоровья Лолита заработала опасные спазмы сосудов, которые однажды спровоцировали тяжелейшую паническую атаку. Испугавшись за свою жизнь, звезде пришлось в срочном порядке вызывать бригаду скорой помощи прямо на отдыхе.

KP.RU связался с Лолитой, чтобы узнать, как она себя чувствует сейчас и удалось ли ей победить вредную привычку.

«Испортила себе отпуск из-за курения: приезд скорой, капельницы... Не отдыхала вообще. Но теперь я поняла, какая адская вещь эти электронки», — рассказала Лолита.

Сейчас Милявская находится на перепутье: с одной стороны, она осознала всю глубину проблемы, с другой — бросить курить резко не хватает силы воли. Она подчеркнула, что пытается бросить курить постепенно и параллельно делает дыхательные упражнения.

Обычные сигареты она бросила давно и бесповоротно из-за страха смерти: врач пригрозил неминуемым инсультом. Однако «легкая» замена оказалась ловушкой.

Сейчас Лолита пытается обмануть организм леденцами, хотя понимает, что это палка о двух концах. В ее доме уже появился большой мешок конфет, но артистка боится переборщить с сахаром, чтобы не заработать диабет.