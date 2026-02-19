Подруга Анастасии Заворотнюк высказалась о романе Петра Чернышева

В интернете появились слухи о якобы новом романе Петра Чернышева, который почти два года назад потерял супругу — актрису Анастасию Заворотнюк. Пользователи Сети обсуждали информацию о его возможных отношениях.

Сообщалось, что 55-летний фигурист якобы встречается с актрисой по имени Алена, с которой познакомился на закрытом мероприятии. Однако подруга и пиарщик Заворотнюк Марина Потапова опровергла эти сведения.

— Какая Алена? Петр всю жизнь будет верен Анастасии, — возмутилась она.

После этого часть пользователей выразила облегчение, тогда как другие отметили, что Чернышев имеет право на личную жизнь. Сейчас спортсмен сосредоточен на работе и воспитании дочери Милы, передает «КП».

Как живет Петр Чернышев после смерти Заворотнюк: наследство и личная жизнь

Ранее певица Алена Кравец сообщила, что супруг покойной актрисы Петр Чернышев решил поставить крест на личной жизни. Он остался жить с дочерью Милой в доме в Крекшине, превратив особняк в некое подобие музея артистки.

В июле 2025 года старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при переезде в Соединенные Штаты. Впечатлениями от учебы в другой стране она поделилась в блоге.