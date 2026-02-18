Аврора Киба улетела на карнавал в Рио после расставания с Григорием Лепсом

После расставания с Григорием Лепсом Аврора, похоже, и не собиралась впадать в депрессию. Судя по аккаунту блогерши, её жизнь — сплошной праздник.

© Super.ru

На днях Аврора показала, как отметила день рождения, где выступили Севиль и Артур Пирожков, а сегодня постит контент из Рио, не забывая продемонстрировать подтянутую фигуру.

На снимках и видео Киба веселится с подругами и не унывает, восхищаясь местными красотами Рио‑де‑Жанейро.

Ранее сын Ирины Дубцовой и Аврора Киба подогрели слухи о романтических отношениях. Сначала они публиковали совместные видео со дня рождения девушки, а позже парень оставил под фото с торжества игривый комментарий.