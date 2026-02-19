Настя Ивлеева пошутила над супругом и назвала его «пельменем»: «Это же мило!»

На днях аккаунт блогерши в запрещенной соцсети был взломан. Теперь мошенники публикуют фейковое видео о ее беременности и просят деньги.

Несколько дней назад Настя Ивлеева стала жертвой киберпреступников. 34-летняя телеведущая предупредила аудиторию о потере контроля над своим профилем в социальной сети. Она призвала фанатов игнорировать подозрительные ссылки и ни в коем случае не совершать денежные переводы.

Минувшей ночью во взломанном аккаунте Насти появилась публикация, вызвавшая настоящий переполох. Мошенники разместили видеоролик, на котором она вместе со своим мужем Филиппом Бегаком лепит пельмени. Видео выглядит очень трогательным: блогерша нежно обнимает супруга и запрыгивает к нему на руки. Подпись к кадрам гласит, что 2026 год стал временем невероятных новостей. «Да, я беременна!» — написано от лица Насти.

Реакция настоящей Ивлеевой последовала незамедлительно. На странице своего Telegram-блога она опровергла слухи и напомнила — аккаунт все еще находится в руках преступников. Настя обратилась к подписчикам с просьбой о поддержке.

«Мой аккаунт до сих пор находится в руках мошенников. У меня нет к нему доступа... Давайте попробуем заблокировать эту страницу. Пожалуйста, переходите на нее и жалуйтесь», — написала Ивлеева.