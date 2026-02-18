Вика Цыганова объяснила, почему баллотировалась в Госдуму

Певица Виктория Цыганова призналась в беседе с изданием «Абзац», что ее баллотирование в Госдуму в 2019 году имело религиозный характер.

«Это было не мое желание. Я поехала по благословению батюшки Илия, чтобы разрядить революционную обстановку на тот момент, которая была на Дальнем Востоке, и забрать голоса у коммунистов», — поделилась артистка.

По словам Цыгановой, она выполнила свое «духовное задание» и отобрала у коммунистической партии 14% голосов. Артистка добавила, что в этом году не намерена выдвигать свою кандидатуру в Госдуму.

В январе Цыганова заявила, что настоящие патриоты не будут брать деньги за концерты 23 февраля. Она рассказала, что артисты, запрашивающие большие гонорары, рассматривают Россию как источник заработка.

Цыганова отметила, что сама уже долгое время выступает бесплатно, причем не только в праздники. По ее словам, даже музыкантам она платит деньги из своего кармана. Певица подчеркнула — ей было бы стыдно просить гонорары за концерты перед солдатами и офицерами.