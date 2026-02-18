Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости

Заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» от имени народной артистки подали в России, пишет РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Согласно документам ведомства, заявка была подана в феврале 2026 года. В качестве заявителя указана Долина Лариса Александровна.

В графе «адрес» указан дом в Ксеньинском переулке, где певица продала квартиру, ставшую предметом спора с покупательницей — социологом Полиной Лурье.

Заявитель пояснил, что под брендом «Лариса Долина. Сохранить и приумножить» желает осуществлять операции с недвижимостью, оказывать консультационные услуги по вопросам задолженности и услуги по подготовке юридических документов.

Журналисты заметили, что попытались оперативно связаться с адвокатом Ларисы Александровны, которая по решению суда лишилась квартиры в Ксеньинском переулке. Вместе с тем, юрист не стала общаться с репортером и бросила трубку.