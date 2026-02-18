Алене Кравец подарили квартиру в Дубае

Не самый дешёвый подарочек получила завсегдатай светских тусовок, певица Алёна Кравец. Девушке презентовали на новый год квартиру в Дубае. Об этом она впервые рассказала «Московскому Комсомольцу».

«У меня теперь недвижимость и в Испании, и в Дубае, две любимые страны для отдыха. Мне на Новый год подарили в Дубае апартаменты. Там правда, нужно будет ремонтик сделать, потому что это в новостройке, и заезжаем в течение года - рассказала Алёна. – Я решила ,что буду переезжать в Дубай, буду жить в тепле. Я очень замёрзла в Москве, климат тут реально холодный. Я, конечно, безумно люблю свою родную Москву, но мне очень холодно, поэтому я уже точно со следующего года буду жить в тепле, в тёплой стране, а сюда буду приезжать в летний период. Ну я реально уже не могу: я так просто умру уже. Вы как хотите, оставайтесь здесь мёрзнуть, а я не выдержу. Так что мы будем на зимовку улетать как птички».

Апартаменты у Алёны, надо сказать, не простые: с шикарным видом на море. Что касается дизайна будущего жилища, тут Кравец не планирует удивлять золотом и лепниной.