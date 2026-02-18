Назвавшая Юру Борисова дурачком актриса объяснила свои слова

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова объяснила свои слова об актере Юре Борисове, которого назвала дурачком. Ее комментарий приводит Woman.ru.

Мельникова заявила, что ее удивила реакция поклонников Борисова.

«Я вообще не поняла, что я такого сказала. Но очень рада, что у Юры столько заступников и защитников, как выяснилось», — отметила она. Актриса также в шутку передала коллеге: «Юрка, не благодари меня».

По словам Мельниковой, ее однокурсники посмеялись над ситуацией и сообщили, что она «выдала кринж».

«Я вообще иногда отвечаю за кринжатинку, поэтому все нормально», — добавила она.

В начале февраля Мельникова высказалась о своем однокурснике Юре Борисове, который получил номинацию на премию «Оскар» в 2025 году. Она заявила, что во время учебы в Щепкинском училище Юра был «немножко дурачком». Актриса предположила, что большую роль в карьере Борисова сыграла его жена Анна Шевчук.