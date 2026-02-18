Глюкоза прокомментировала слухи о своем браке

Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) прокомментировала слухи о своём браке в шоу «Что о тебе думают?». Певица отметила, что секрет крепкого брака с Александром Чистяковым в её случае — не терпение, а гармония и любовь.

«Без гармонии и любви долго не проживёшь. Всё‑таки мы 20 лет вместе. Странно, что здесь не написано, что я с ним из‑за денег. Это самый обсуждаемый вопрос в интернете: всегда говорили, что я вышла замуж из‑за денег», — поделилась поп‑звезда.

Кроме того, певица откровенно рассказала о своём отношении к эстетической медицине и планах на будущую пластическую операцию. Артистка призналась, что начала посещать косметолога гораздо чаще, чем раньше.

Ранее Глюкоза потребовала взыскать более 300 тысяч рублей с компании, занимающейся художественным творчеством.