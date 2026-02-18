Глюкоза планирует сделать пластическую операцию

В свежем выпуске шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» певица Глюкоза (Наталья Чистякова‑Ионова) откровенно рассказала о своём отношении к эстетической медицине и планах на будущую пластическую операцию. Артистка призналась, что начала посещать косметолога гораздо чаще, чем раньше.

«Я начала ходить к косметологу после 35 лет — поняла, что пора», — поделилась Глюкоза.

Певица рассказала, что больше всего предпочитает аппаратные методики, в особенности лазерную процедуру «пикошур». По словам Натальи, для её типа кожи это самый оптимальный вид процедур.

«Я его очень люблю, потому что у меня тип старения мелкоморщинистый», — отметила артистка.

Также Глюкоза сделала откровенное признание относительно пластической хирургии.

«Пластика, я думаю, точно впереди — я уверена, что буду её делать. Сейчас я пока держусь, рановато для моего возраста», — рассказала певица.

