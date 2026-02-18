Волочкова назвала стоимость операции в немецкой клинике

Балерина Анастасия Волочкова прошла медицинскую процедуру в одной из престижных клиник Германии. Позже она поделилась с журналистами подробностями лечения.

© Вечерняя Москва

Артистка призналась, что вынуждена была пройти хирургическое вмешательство из-за значительных нагрузок на суставы, вызванных многолетними выступлениями. После успешного завершения процедуры она вернулась домой и приступила к восстановительному этапу.

Волочкова выразила возмущение появляющимися слухами в прессе о якобы обращении в дешевую клинику. Танцовщица решила раскрыть точную стоимость услуг: она заявила, что потратила на лечение 30 тысяч евро и выбрала одну из самых известных немецких больниц, где ее операцией занимались два признанных эксперта — медицинских профессионала.

— Мне было очень тяжело. Это серьезная операция под общим наркозом, и я ее выдержала. Но желтые СМИ распространяют информацию, будто я была в каком-то бомжатнике. Неужели вы думаете, что я, человек успешный, великая русская балерина, при моих финансовых возможностях буду экономить на своем здоровье? Конечно, нет, — заявила Волочкова.

Звезда добавила, что ей нечего скрывать, а сплетни про нее распространяют из зависти, сообщает 360.ru.

18 февраля в Telegram-канале Shot писали, что балерина стала пациенткой клиники St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. При этом местные часто жалуются на эту клинику. Они утверждают, что там не работает рентген, медсестры не ухаживают за больными, лаборанты путают анализы крови, а пациентов выписывают раньше срока, чтобы освобождать места для бездомных.

Ранее Волочкова рассказала, что у нее остался лишь короткий отдых между сезонами и она хочет провести его в Европе. Она уточнила, что серьезных заболеваний у нее нет и все разговоры об этом — лишь вымысел.