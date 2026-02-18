Шлейф «черной вдовы»: известный продюсер дал совет Седоковой

Певица Анна Седокова способна улучшить репутацию через творческую деятельность. Как сообщает News.ru, об этом заявил музыкальный критик Павел Рудченко.

По мнению эксперта, к артистке прикрепился шлейф «черной вдовы», от которого так быстро не избавиться. По оценке Рудченко, именно с этой темой Седокова сейчас все больше появляется в информационном пространстве, а интерес к ее деятельности отходит на второй план.

«Она как раз-таки может воспользоваться этим инструментом, именно обратить внимание аудитории больше на свое творчество. Ей надо выпускать больше контента, коллабораций с артистами, самой участвовать в мероприятиях, может быть, в шоу-проектах, чтобы переключить внимание аудитории с негативной повестки на непосредственно творческую составляющую», — заявил Рудченко.

Напомним, что в октябре 2024 года Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Янисом Тиммой. Судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. В декабре 2024 года баскетболист был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.