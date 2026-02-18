«Непонятная загогулина»: Собчак о странностях в блокировке Telegram

Телеведущая Ксения Собчак призвала Минцифры предоставить доказательства того, что иностранные разведки имеют доступ к перепискам в Telegram, и заинтересовалась уже введенными ограничениями функционала мессенджера. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале «Кровавая барыня».

10 февраля в Роскомнадзоре заявили, что Telegram не соблюдает российское законодательство и не принимает реальных мер для противодействия мошенничеству. Ведомство подчеркивало, что продолжит ограничивать работу мессенджера, чтобы добиться от него исполнения законов.

Сегодня глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о том, что есть данные о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram, в том числе и к тем, которые ведут российские военные.

Телеведущая Ксения Собчак в свою очередь призвала Минцифры «предоставить какие-то доказательства».

«Почему тогда функционал Telegram ограничивается только в загрузке больших файлов? Непонятная загогулина какая-то, будто сказано то, что нужно сказать, но не подумали, как в контексте остального смотреться будет», - заявила она.

Ранее в РКН напомнили, что замедление мессенджера Telegram было начато еще в августе 2025 года, тогда была «частично ограничена» функция звонков.