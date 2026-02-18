Представитель Седоковой отреагировала на новый иск к певице из-за Тиммы

PR-менеджер Анны Седоковой отказалась комментировать иск о разделе имущества, поданный родственниками бывшего мужа певицы баскетболиста Яниса Тиммы. Ее словам приводит News.ru.

Ранее родственники Тиммы подали в Хорошевский суд Москвы иск о разделе совместно нажитого им с Седоковой имущества.

«Спасибо за внимание к личности Анны, но мы на эту тему комментариев не даем», — заявила PR-менеджер певицы.

В середине октября 2024-го певица Анна Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Яносом Тиммой. Судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. А в декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.

При этом семья латвийского баскетболиста наняла адвоката, добиваясь возбуждения уголовного дела против певицы по статье о доведении до суицида. Также адвокат намерена доказать незаконное завладение Седоковой имуществом Тиммы.