Жена Маклакова резко высказалась о проблемах актера со здоровьем

Жена актера Алексея Маклакова Анна Романцева заявила, что артист полностью здоров, а слухи о проблемах с ногами не соответствует действительности. Об этом сообщает News.ru.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что Маклаков якобы вынужден сократить съемочный график из-за проблем со здоровьем. Утверждается, что актер обратился к врачам с жалобами на онемение и сильную боль в ногах.

«Да сколько можно? Каждый раз какую-то чушь пишут, болячку приписывают: то глаза, то сердце, теперь ноги. Что в следующий раз придумают? Боже мой, это уже страшно, что творится. Ничего у него не болит, с ногами все в порядке», — заявила Романцева.

Она добавила, что приписывать людям подобные болезни, когда у них все в действительности в порядке — «мерзопакостно».