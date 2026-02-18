Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в России) выступит в Германии 23 февраля. Как сообщает «Абзац», трое участников его коллектива могут заработать около 2,5 миллиона в переводе на рубли.

По данным «Абзаца», несколько миллионов коллектив Макаревича* может заработать лишь в случае продажи всех билетов. Пока зал заполнен чуть более чем наполовину, утверждает Telegram-канал.

«Абзац» отмечает, что Макаревич* планирует дать восемь концертов в ближайшее время. Тур продлится до 1 марта.

Telegram-канал подчеркивает, что после переезда в Израиль у Макаревича* стало меньше больших выступлений, поэтому теперь он также устраивает винные вечера и камерные джазовые концерты.

Макаревича* признали иноагентом в сентябре 2022 года. Музыкант пытался оспорить решение Минюста РФ, но суд отклонил его иск.

В решении суда отмечалось, что Макаревич* «открыто поддерживает заявления антироссийской направленности, затрагивающие тему специальной военной операции». В последние годы Макаревич* живет в Израиле.

* признан иноагентом в России.