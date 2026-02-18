Стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Алексея Маклакова

Исполнитель роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты» Алексей Маклаков столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщает Mash, 65-летний артист обратился к врачам с жалобами на сильную боль и онемение в ногах.

Медики диагностировали у Маклакова гипертонию и тромбофлебит — заболевания, которые при отсутствии лечения могут привести к опасным осложнениям, включая тромбоз. Актеру рекомендовали сократить нагрузку, отказаться от многочасовых съемок на ногах и соблюдать режим покоя.

Это уже не первый визит артиста к врачам в этом году. В январе Маклакова госпитализировали с осложненной катарактой — тогда он проходил обследование и оставался под наблюдением специалистов.

