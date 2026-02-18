Успенская отказалась праздновать день рождения на фоне СВО
Певица Любовь Успенская заявила, что уже четыре года не празднует день своего рождения на фоне проведения специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит «Пятый канал».
Артистка объяснила, что в 2022 году дата начала СВО совпала с днем ее рождения. Успенская собиралась устроить праздник, но изменила планы.
«Конечно, никто уже не отмечал, все отменили. Я себе сказала: пока операция идет, я никакие праздники, никакие дни рождения не устраиваю», — рассказала певица.
Ранее национальный совет Украины по телевещанию признал Любовь Успенскую угрозой нацбезопасности. Отмечается, что певица поддерживает Россию, выступала с концертами в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Крыму.