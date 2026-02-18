Проблемы со здоровьем и внебрачная дочь: жизнь Александра Збруева

Народный артист РСФСР Александр Збруев вернулся на сцену после госпитализации. News.ru рассказал, что известно о карьере артиста, личной жизни и состоянии здоровья.

Карьера

Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина. В 1961 года был принят в труппу театра «Ленком», где служит до сих пор.

В кино актер дебютировал в 1958 году в фильме «Ветер». Первую известность ему принесла роль Димки Денисова в фильме «Мой младший брат», а широкую популярность — съемки в картине «Большая перемена». Всего за свою карьеру Збруев снялся более чем в 80 произведениях.

Личная жизнь

Впервые Збруев женился в 1959 году — его женой стала заслуженная артистка РФ Валентина Малявина. Их брак продлился до 1963 года. Позднее, в 1967 году, он женился на артистке Людмиле Савельевой, с которой живет по сей день.

У пары есть дочь Наталья. СМИ утверждают, что однажды она получила травму головы, после которой у нее начались психические расстройства. Однако Збруев утверждал, что здоровье наследницы ухудшилось из-за несчастной любви.

У актера есть внебрачная дочь по имени Татьяна. Ее мать — актриса Елена Шанина. Девочка родилась, когда Збруев уже был женат на Савельевой. Сейчас девушка носит фамилию отца и является актрисой «Ленкома».

Высказывания о политике

Около 20 лет назад Збруев заявил, что не понимает значения слова «патриот». Он задавался вопросом, «патриотом чего он должен быть».

«Страны, в которой я живу? Березки этой?! Своего двора, своей улицы?! Патриотом России?! Но Россия так часто предавала, что у меня и любви к ней просто не осталось», — говорил он.

В 2024 году артист объяснил свои высказывания. Он подчеркнул, что «любит Москву» и является «абсолютно городским жителем».

«Родился в доме Грауэрмана, там ходили моя мать, мой отец, мои голуби, мои пацаны, друзья. Как еще я могу относиться? Конечно, я люблю Москву», — уточнил он.

Спецоперацию Збруев не комментировал.

Здоровье

В сентябре 2025 года актер не смог принять участие в постановке «Вишневый сад»: по информации СМИ, Збруеву стало плохо перед выходом на сцену. Он жаловался на слабость и головокружение. Позднее артист заявлял, что у него просто «поднялось давление».

Збруев прокомментировал слухи о внебрачных детях

9 октября актера госпитализировали. Он не стал раскрывать подробности своего состояния. При этом 27 октября президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил о выписке Збруева и заверил, что тот находится в «замечательной форме».

Чем сейчас занимается Збруев?

Збруев продолжает творческую деятельность: он задействован в постановках «Вишневый сад», «Женитьба» и «Ва-Банк». При этом в кино артист не снимается с 2019 года.

В феврале Збруев встал на защиту режиссера Константина Богомолова, который столкнулся с критикой на фоне назначения врио ректора Школы-студии МХАТ. Актер назвал деятеля талантливым и образованным человеком, подчеркнув, что выступавшие против режиссера люди просто с ним не работали.