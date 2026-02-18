Похудевшая на 35 кг Ольга Дибцева высказалась о хейте в свой адрес

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму «Холоп», рассказала о нападках хейтеров после того, как сбросила вес. В своём личном блоге 39‑летняя артистка опубликовала коллажи с фотографиями «до» и «после» похудения. К снимкам она добавила реальные комментарии недоброжелателей из Сети.

«Была пышка… стала мышка», «Сейчас как доска», «Была сочной и аппетитной, а стала обычной», «Ну такая красивая пышка была, а сейчас как все», «Зачем так худеть? Стала одной из серийных актрис», — написали люди в Интернете.

При этом Дибцева показала и старые комментарии, которые получала до похудения: тогда хейтеры настаивали, что ей необходимо сбросить лишние килограммы, и не скупились на обидные высказывания.

«Долго думала, стоит ли это выкладывать… Но это мой путь. Он такой! Критики найдутся всегда, неважно в теле ты или в своей лучшей форме. Не слушайте никого!», — добавила актриса.

Поддержку Дибцевой выразили как коллеги, так и поклонники. Аглая Тарасова, которая снималась вместе с ней во второй части «Холопа», написала: «Ты красавица моя! Всегда».

