Как мужчины сделали Ирину Аллегрову императрицей сцены

Она – подающая надежды артистка. Он – композитор, открывший ей путь на большую сцену. Их брак начался как романтический и творческий союз, но не выдержал испытания амбициями. Ирина Аллегрова и Владимир Блехер.

Путевка в столицу

Пути пары пересеклись в Баку в начале 1970-х.Они познакомились на гастролях. Блехер, поражённый талантом певицы, предложил ей стать вокалисткой его ансамбля "Молодые голоса" и пообещал лично заняться продвижением будущей звезды. Роман развивался стремительно: однажды Владимир позвал Ирину на прогулку на теплоходе по Москве-реке и, встав на одно колено, сделал предложение. Аллегрова согласилась.

Блехер фактически подарил молодой жене путёвку в столицу, помог с переездом. Казалось, это идеальный союз двух родственных душ. Однако совместная жизнь и работа быстро выявили противоречия. Блехер видел в Ирине в первую очередь солистку собственного ансамбля, в то время как Аллегрова жаждала большего масштаба и искала новые творческие пути. Конфликт усугубился, когда Блехер на свою беду познакомил жену с гитаристом и композитором Владимиром Дубовицким.

Жажда сцены

Дубовицкий разглядел в Ирине потенциал звезды иного, гораздо большего масштаба. А помимо того разглядел и очень привлекательную женщину. Говорить об этом не стеснялся. Отношения Аллегровой с мужем в таких обстоятельствах только ухудшались.

Ансамбль "Молодые голоса" распался в 1979 году, и вскоре после этого распался и брак Блехера и Аллегровой. Певица сделала выбор в пользу сольной карьеры и новых перспектив.

Официальный брак Ирины Аллегровой и Владимира Блехера продлился пять лет. Общих детей у пары не было. Имущество делить не пришлось.

После развода их жизненные пути разошлись. Владимир Блехер остался в тени шоу-бизнеса. Ирина Аллегрова продолжила путь наверх. Вскоре она официально соединила судьбу с Владимиром Дубовицким, который как продюсер и муж помог ей громко заявить о себе в группе "Электроклуб", а затем и начать легендарную сольную карьеру.

Не ошиблась с выбором

Артистку привлекли лидерские качества и предпринимательская жилка Дубовицкого. И ведь не ошиблась! Дубовицкий познакомил возлюбленную с Оскаром Фельцманом – композитор написал для Ирины песни, с которыми она вышла на большую сцену. Концерты шли один за другим. Аллегровой подпевали, ей подражали: копировали причёску и одежду. Но пока певица была занята карьерой, поползли слухи, что продюсер поглядывает на других женщин.

На фоне слухов о похождениях продюсера участились разногласия в творчестве. Однажды Аллегрова предложила включить в репертуар несколько композиций Игоря Николаева, а Дубовицкий заявил: такие песни нам не подходят. Терпение "шальной императрицы" лопнуло, к тому же слухи об изменах стали всплывать всё чаще. Артистка заявила о разводе.

Виновата любовница?

Поговаривают, что из семьи продюсера увела солистка группы "Мираж" Татьяна Овсиенко. Однако певица это отрицает. Как-то в интервью она рассказала: "Дубовицкий не ухаживал за мной, пока не развёлся с Ирой. Просто какое-то время жил в моей квартире. Я как раз уехала на долгие гастроли".

После расставания продюсер женился на Татьяне Овсиенко. Вместе они были 14 лет. После у Дубовицкого появилась молодая возлюбленная, из которой он начал лепить новую музу. Следующим избранником Аллегровой стал танцор Игорь Капуста. Он был младше на девять лет. Парень устроился в коллектив Аллегровой, будучи в отношениях, но вскоре ушёл от невесты к знаменитости. Об этом, кстати, хит "Угонщица". Правда, через несколько лет союз распался. Больше замуж артистка не выходила.