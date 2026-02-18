Любовник рассказал о новой госпитализации Лерчек

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее избранник, танцор Луис Сквиччиарини, скоро станут родителями. У пары родится сын.

Отметим, что для Луиса это первенец, а вот для Валерии - уже четвертый ребенок. Напомним, что от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

Однако состояние Валерии оставляет желать лучшего. Она уже несколько раз попадала в больницу. А теперь любовник Лерчек признался, что недавно ее снова экстренно госпитализировали. Он не стал называть причины, потому что "потом все переворачивается и трактуется неверно", однако сообщил, что Чекалина страшно мучается.

"Она живет с постоянной болью, спасают только обезболивающие, но она старается принимать их меньше, чтобы не вредить ребенку", - сообщил мужчина.

Отметим, что Валерия и Луис пока официально не оформили отношения. Ранее Чекалина жаловалась, что из-за домашнего ареста не может даже подать заявление в ЗАГС, потому что ей запрещено пользоваться Интернетом и мобильной связью.

Дело в том, что Валерия Чекалина, как и ее бывший муж Артем, уже более года находятся под домашним арестом. Их обвиняют в незаконном выводе денег за границу.