Кристина Орбакайте прошлась по модным бутикам США вместе со своим мужем Михаилом Земцовым. По словам 54‑летней исполнительницы, поход по магазинам не оправдал ожиданий. Супруг записывал на видео, как жена выбирает одежду, и попутно высказывал замечания.

Когда артистка взяла шорты с укороченным кроем, муж отреагировал с юмором: «Я сам могу тебе подрезать», — пообещал он. Затем внимание певицы привлекло сверкающее платье на тонких бретелях. Оценив стоимость, Орбакайте заметила, что вещь вполне бюджетная — её цена составила 1196 долларов (примерно 91 700 рублей).

«Тебе не стыдно? Недорогое», — не сдержал удивления Михаил. «Относительно Schiaparelli недорогое», — попыталась смягчить ситуацию певица.

© соцсети

Примерка серебристого платья вызвала у Орбакайте разочарование в собственной фигуре.

«Ёлку вызывали? Вот что значит, когда толстит вещь. Надела — и коробочка. Снимайте с меня», — с досадой произнесла певица.

Подводя итоги неудачного шопинга, старшая дочь Аллы Пугачёвой произнесла: «Что‑то сегодняшний поход у нас неудачный. Всё, примерка окончена».

Ранее Кристина Орбакайте повторила милый снимок с дочерью, сделанный 12 лет назад.