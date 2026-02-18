Дочь Гогунского расстроилась из-за поздравления отца

Дочь актера Виталия Гогунского, певица Милана Стар (Милана Маирко – настоящее имя), расстроилась из-за поздравления отца с днем рождения. Об этом сообщает издание "СтарХит" со ссылкой на окружение семьи. 17 февраля Виталий Гогунский публично обратился к Милане в день ее рождения, опубликовав пост в Instagram. В публикации актер перепутал возраст дочери, поздравив ее с совершеннолетием, а не с шестнадцатилетием.

Вскоре интернет-пользователи указали артисту на его ошибку. Сама Милана, как рассказали в окружении семьи, была опечалена из-за поступка отца.

"Милану пост отца очень расстроил, она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг, девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично, расстроила ребенка", — сообщил инсайдер.

Источник также отметил, что Виталий Гогунский не поздравлял дочь лично последние восемь лет, а также отказывался ей помогать. По словам инсайдера, актер лишь предлагал раз в полгода прислать своего водителя, чтобы возместить затраты на трансфер. Милана Стар родилась в браке Гогунского с моделью Ириной Маирко.

После развода актер жаловался, что бывшая жена не дает ему видеться с дочерью и настраивает ее против отца. Он также заявлял, что не платит алименты, так как уже достаточно дал семье. Сама Милана заявляла, что отец не пытался идти с ней на контакт. Она высмеивала ситуацию и записывала юмористические ролики с треком CMH "Где папа?". В ноябре Милана Стар сообщила в беседе с изданием "СтарХит", что начала собственный бизнес. Певица решила запустить собственный бренд декоративной косметики.