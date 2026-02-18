Мечты о детях, критика Пугачевой и помощь бойцам СВО: как живет Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова активно поддержала спецоперации и критикует уехавших из России коллег. Что известно о ее личной жизни, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Виктория Цыганова родилась 28 октября 1963 года в городе Хабаровске, окончила Дальневосточный государственный институт искусств по специальности «Актриса театра и кино». И в 1988 году начала свою карьеру певицы, став солисткой группы «Море».

А спустя два года она начала петь сольно под именем Вика Цыганова. Одними из самых известных ее песен являются: «Гуляй, душа», «Русская водка», «Приходите в мой дом», «Калина красная».

Сейчас Цыгановой 62 года, она продолжает выступать с концертами, помогает жителям Донбасса и военным.

Личная жизнь

Вика Цыганова замужем за продюсером и поэтом-песенником Вадимом Цыгановым. Они вместе уже более 25 лет, но детей в браке нет.

При этом певица признавалась, что очень хотела большую и дружную семью, но старается не реагировать, когда им с мужем напоминают о бездетности.

«Я очень хотела детей, потому что у бабушки была большая семья. Я хотела еще больше, 10 детей родить. Но я понимаю, что у меня свой путь», — подчеркивала она в интервью.

Отношение к спецоперации

Певица и актриса известна своей патриотической позицией. В 2014 году она поддержала присоединение Крыма к России, а в 2022 году — спецоперацию, выступая как с концертами в Донбассе, так и поддерживая материально жителей региона и военных.

«Мы продали дом и большую часть денег — около шести миллионов — уже потратили на Донбасс. Покупали машины, автобусы, бронежилеты», — рассказала Вика Цыганова.

Мнение о Пугачевой

Вика Цыганова резко раскритиковала уехавших за рубеж коллег, в том числе и народную артистку СССР Аллу Пугачеву, назвав ее «главным врагом народа и предателем Родины». Также она выступила против возвращения Пугачевой в Россию.

«Дала понять, что не против повыступать в России, и сидит ждет, будут ли «рабы и холопы» возмущаться или уже «все забыли и простили». (…) Возвращение таких персон — это полный крах морали. Умерла, так умерла», — заявила певица.

Напомним, что после начала спецоперации певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России. В октябре 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

Желание уйти в монастырь

Летом прошлого года Вика Цыганова заявила, что очень устала от греховного мира и серьезно думает о том, чтобы уйти в монастырь.

Цыганова обрадовалась уходу Богомолова из Школы-студии МХАТ

«Я на это уже лет 50 настроена. Думаю, что когда-нибудь приду. Думаю, что если появится [решение уйти в монастырь], то я вам об этом не расскажу», — заявила она.

Напомним, что ранее Вика Цыганова выступила против замедления мессенджера Telegram, обратив внимание на заявления мониторинга о том, что оно «привело к гибели бойцов на фронте».