Певец Шура в беседе с Teleprogramma.org рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой, а также о важном совете, который дала ему артистка.

«Я бесконечно уважаю Аллу Борисовну и ее талант», — заявил собеседник издания.

Артист обратил внимание на то, что певица всегда к нему очень хорошо относилась и вдохновляла его, о чем он помнит и никогда не забудет.

Кроме того, как заметил Шура, именно Пугачева первой посоветовала ему «надеть штаны и вставить зубы».