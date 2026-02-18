Балерину Анастасию Волочкову прооперировали в немецкой клинике почти за 1 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, больница имеет сомнительную репутацию и обязана принимать бомжей.

50-летняя Волочкова прилетела в Германию на прошлой неделе, чтобы сделать операцию в St. Marien-Hospital в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Знаменитости удалили косточку за 10 тысяч евро (около 909 тысяч рублей). При этом Анастасия экономила: она отказалась от пакета услуг, в который входят недельный стационар, реабилитация и дополнительный уход.

По словам Волочковой, ее оперировали лучшие немецкие врачи, а сама больница является одной из самых уважаемых в стране. Она заявляла, что медучреждение ей посоветовали некие знакомые.

Канал утверждает, что фактически St. Marien-Hospital — один из худших госпиталей в земле Северный Рейн-Вестфалия. Местные жители часто жалуются на то, что там не работает рентген, медсестры не ухаживают за больными, лаборанты регулярно путают анализы, а пациентов выписывают раньше срока — койки освобождают для бездомных, которых учреждение обязано принимать. Кормят постояльцев бутербродами с грубым хлебом и колбасой.

Кроме того, балерина не планирует соблюдать рекомендации врачей. Ей нужно держать ногу в покое восемь недель, однако она уже анонсировала выступление в конце марта.