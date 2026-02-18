Участница «Фабрики» Алалыкина приняла ислам

Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» Мария Алалыкина много лет не появлялась в публичном поле. Как пишет StarHit, артистка приняла ислам, сменила имя на Марьям и сейчас живет в Дагестане.

Сообщается, что 42-летняя экс-солистка группы «Фабрика» состоит во втором браке, воспитывает детей и руководит школой по изучению Корана. По словам источника, она училась в Турции, избегает публичности и обеспечена материально благодаря мужу.

В 2000-х певица пользовалась популярностью, а СМИ писали о ее возможном романе с певцом Алексеем Кабановым. В Сети мнения разделились: одни считают, что она нашла свое призвание и счастлива, другие предполагают, что на перемены могли повлиять личные обстоятельства и семья, передает издание.

Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова в 2022 году рассказала, что приняла ислам. Как объяснила модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую и как относятся представители духовенства к вероотступничеству.