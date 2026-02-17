Дочь умершего Алексея Баталова сделала неожиданное заявление

Дочь умершего актера Алексея Баталова Мария заявила, что отказывается от опеки над собой — женщина прикована к инвалидной коляске. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Пусть говорят».

Как заявила адвокат Баталовой, женщина боится, что на свободу выйдут осужденные Михаил Цивин и Наталья Дрожжина — ранее пара завладела имуществом Алексея Баталова с помощью мошеннической схемы. По мнению дочери актера, после освобождения мошенники могут вновь выйти с ней на контакт.

Кроме того, Мария Баталова отказывается от опеки или попечительства над собой.

«Я, Баталова Мария Алексеевна, настоящем заявляю о своем несогласии на установление в отношении меня опеки или попечительства. Сообщаю, что я являюсь дееспособным гражданином, понимаю значение своих действий и могу руководить ими. Наличие у меня инвалидности и диагноза ДЦП не лишает меня дееспособности и не является основанием для установления опеки», — передала юрист Баталовой обращение женщины.

Помимо этого, Мария также прокомментировала смерть родителей — недавно у нее умерла мать.