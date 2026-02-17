Дочь умершего Алексея Баталова сделала неожиданное заявление

Дочь умершего Алексея Баталова отказалась от опеки нал собой
Дочь умершего актера Алексея Баталова Мария заявила, что отказывается от опеки над собой — женщина прикована к инвалидной коляске. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Пусть говорят».
Как заявила адвокат Баталовой, женщина боится, что на свободу выйдут осужденные Михаил Цивин и Наталья Дрожжина — ранее пара завладела имуществом Алексея Баталова с помощью мошеннической схемы. По мнению дочери актера, после освобождения мошенники могут вновь выйти с ней на контакт.
Кроме того, Мария Баталова отказывается от опеки или попечительства над собой.
«Я, Баталова Мария Алексеевна, настоящем заявляю о своем несогласии на установление в отношении меня опеки или попечительства. Сообщаю, что я являюсь дееспособным гражданином, понимаю значение своих действий и могу руководить ими. Наличие у меня инвалидности и диагноза ДЦП не лишает меня дееспособности и не является основанием для установления опеки», — передала юрист Баталовой обращение женщины.
Помимо этого, Мария также прокомментировала смерть родителей — недавно у нее умерла мать.
«Отец ездил по командировкам и меня часто возили на лечение, но ни одного дня не было, чтобы мама и папа не перезванивались. Мы любили быть одни, не включали радио или телевизор. Мы жили друг для друга вне своего времени. Мама обладала способностью за несколько мгновений переноситься вслед за отцом в разные эпохи. Для нас такие часы были, возможно, смыслом жизни. Настоящим счастьем», — добавила она.