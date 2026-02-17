Цискаридзе сообщил, что Волочкова попала под поезд: "Не дай Бог никому"

Николай Цискаридзе и Анастасия Волочкова в прошлом не раз появлялись вместе на сцене. Когда балерину со скандалом уволили из Большого театра, ее партнер был одним из немногих, кто вступился за экс-приму.

Сейчас Цискаридзе — персона успешная. Он руководит Академией русского балета имени Вагановой, является уважаемым педагогом, принимает участие в популярных телевизионных проектах. Тем временем его давняя приятельница Волочкова уже получила от поклонников звание "главного фрика страны" и множество обидных прозвищ. В лентах новостей она все чаще появляется в роли героини очередного скандала. Несколько лет назад Николай Максимович уже рассказывал о том, что в Большом театре Анастасию нещадно травило вышестоящее руководство.

"Пережить этот удар было очень сложно", — заявил тогда Цискаридзе.

По его словам, "на Настю был заказ", и даже его уговаривали сказать, что в танце балерину невозможно поднять, а когда он отказался — последовала месть.

«На костылях в особняке»: Волочкова о своем здоровье

Танцор отметил, что не каждому под силу вынести то, с чем столкнулась Волочкова, которая, впрочем, и сама "помогла себя добить", а ему пережить все неприятности в коллективе и подняться на вершину помог "более зрелый возраст". Разоблачать тех, кто когда-то вставлял палки в колеса приме Большого, Николай не стал, оставив это самой Анастасии.

Но в недавнем интервью Цискаридзе поведал о том, что и у него возникали споры и конфликты с Волочковой во время их совместной работы, правда, касалось это исключительно творческих вопросов. Упомянул танцор и тот факт, что именно он уговорил балерину попробовать себя в Большом, где потом и произошел переломный момент в ее карьере.

"Нет ничего страшнее того поезда, под который она попала. Не дай Бог никому", — заявил Николай.

Напомним, Волочкова была уволена из Большого театра еще в начале нулевых якобы за то, что она не соответствует физическим параметрам, принятым в балетной среде. Бывшая прима всегда утверждала, что на самом деле стала жертвой беспредела со стороны руководства театра.