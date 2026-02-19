СМИ: Актер Кузьма Сапрыкин устроил дебош на съемочной площадке в Минске

Российский актер Кузьма Сапрыкин, известный по фильму «Движение вверх», устроил дебош на съемочной площадке в Минске.

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

— 30-летняя звезда «Движения вверх» во время съемок фильма агрессивно кричал на своих коллег — те, в свою очередь, обвиняли его в «употреблении веществ» и неадекватном состоянии, — говорится в сообщении.

По информации канала, конфликт с командой возник из-за опоздания артиста на площадку, что помешало отснять нужные сцены с его участием. Журналисты уточнили, что Сапрыкин в грубой форме настаивал на том, чтобы его включили в кадр, утверждая, что причиной его недовольства является режиссер-постановщик Валентина Власова.

— Инцидент произошел летом, но, по словам участников съемочной группы, к актеру никаких санкций применено не было, поэтому ситуацию решили придать публичности, — сказано в материале.

